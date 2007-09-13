«Війна референдумів» і використання адмінресурсу

Сімферополь. 13 вересня. УНІАН. Кримські політологи називають головною особливістю нинішньої передвиборчої кампанії активне використання адміністративного ресурсу і «війну референдумів».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі кримський політолог Олександр ФОРМАНЧУК відзначив, що нинішня виборча кампанія проходить інерційно і нагадує вибори минулого року, при цьому головна відмінність сьогоднішньої передвиборчої кампанії - «війна референдумів». «Всі розуміють, що вони (референдуми – УНІАН) не матимуть жодних наслідків правових, жодних серйозних наслідків. Але всі намагаються використовувати це (референдуми – УНІАН) як технологію в боротьбі за голоси виборців», - відзначив політолог.

Він також додав, що зараз, як і в минулі роки, перед виборами відбувається «війна рейтингів». «Цього разу нічого нового не відбувається, ті самі опитування, ті самі спроби провести різні соціологічні опитування. Багато з них, звісно, є на замовлення для того, аби показати у вигідному світлі ту чи іншу політичну силу», - заявив О.ФОРМАНЧУК.

У свою чергу політолог Сергій КИСЕЛЬОВ відзначив, що за зовнішнього спокою «ці вибори розпочалися з величезною внутрішньою напругою». «Це, з одного боку, ярмарок політичної пихатості, з іншого – чорний політичний ринок. Але основна особливість, яка ставить під питання легітимізацію цих виборів, полягає в тому, що абсолютно всі учасники процесу перебувають поза рамками правового поля – ці порушення українських законів почалися в квітні і тривають до цього часу», - сказав С.КИСЕЛЬОВ.

Він також додав, що особливістю нинішніх виборів є активне використання адмінресурсу. «Так відкрито, цинічно, безсоромно, люди, яким заборонено згідно із законом в даних умовах займатися політичною пропагандою, цим займаються», - сказав експерт. При цьому С.КИСЕЛЬОВ наголосив, що від результатів виборів залежить дуже багато що – стратегія розвитку країни на найближчі десятиліття.

Зі свого боку кримський політолог Андрій НІКІФОРОВ відзначив, що ці вибори проходять доволі спокійно, оскільки відбулася ”американізація”: політики дедалі більше наймають для роботи американських політтехнологів. «Можливо тому вони (вибори - УНІАН) вихолощені, я б сказав кастровані – я маю на увазі передвиборчу кампанію», - додав експерт.