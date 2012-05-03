Надзвичайна пожежна небезпека оголошена в Криму до 7 травня

4-6 травня у Криму, південних, східних, центральних областях України, місцями у Сумській області оголошується надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека, повідомив Укргідрометцентр.

У п’ятницю у західних, північних, а вночі і у більшості центральних областей місцями очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 3-8 м/с, при грозах поривчастий.

Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°; у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 6-11°, вдень 19-24°; в Карпатах та горах Криму вночі 5-10°, вдень 15-20°.

У Київській області у п’ятницю очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.