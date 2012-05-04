Десятий президент не їде на саміт в Ялту

Президент Албанії Бамір Топі вирішив відмовитися від поїздки на саміт лідерів країн Центральної і Східної Європи до Ялти, запланований на 11-12 травня, повідомляє албанське інформаційне агентство AMA-News.

Згідно з повідомленням, Топі заявив, що планує таким чином висловити свій протест проти “нелюдського поводження” з колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, якій не надається можливість на отримання адекватного медичного лікування.

Таким чином, лідер Албанії став десятим президентом, який відмовився від участі в євросаміті.

Раніше про відмову заявили президенти Німеччини, Чехії, Австрії, Італії, Словенії, Естонії, Хорватії, Латвії та Болгарії.