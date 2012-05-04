Дід на "Волзі" протаранив ресторан

Жителька Ялти отримала багато травм

Легковий автомобіль врізався в будівлю ресторану в Ялті, травми отримала пасажирка, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ. Незвичайна аварія сталася увечері 3 травня. 77-річний водій "ГАЗ 2410" не впорався з управлінням, машина виїхала за межі проїжджої частини, де допустила наїзд на перешкоду - ресторан "Алегро". 72-річна пасажирка "Волги" "заробила" закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом лівого стегна і лівого плеча, удар грудної клітки і садна обличчя.

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