Дід на "Волзі" протаранив ресторан
10:50, 04 травня 2012Крым
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Жителька Ялти отримала багато травм
Легковий автомобіль врізався в будівлю ресторану в Ялті, травми отримала пасажирка, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
Незвичайна аварія сталася увечері 3 травня.
77-річний водій "ГАЗ 2410" не впорався з управлінням, машина виїхала за межі проїжджої частини, де допустила наїзд на перешкоду - ресторан "Алегро".
72-річна пасажирка "Волги" "заробила" закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом лівого стегна і лівого плеча, удар грудної клітки і садна обличчя.
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