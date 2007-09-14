У Криму півторарічну дівчинку вбив струм

Сімферополь. 14 вересня. УНІАН. У одному з сіл Джанкойського району Криму півторарічну дитину вбило струмом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, трагічний випадок стався ввечері, коли дівчинка, граючись у дворі будинку, зайшла в сарай подивитися на курей. «У середині курника було проведено електрику для освітлення. Коли дитина зайшла всередину, то випадково схопилася рукою за оголений дріт, що стирчав зі стіни», - повідомили в МНС.

Ні батьки, ні прибулі медики не змогли врятувати дитину.

Зараз на місці події проводиться розслідування.