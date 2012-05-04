Ахметов купив 45% акцій "Крименерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав DTEK Holdings Limited, що є керуючою компанією енергохолдингу ДТЕК, переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 45% держпакета акцій ПАТ «Крименерго», передає УНІАН.

В ході аукціонних торгів між двома учасниками конкурсу з продажу держпакета «Крименерго» - DTEK Holdings Limited і ТОВ ”Луганське енергетичне об`єднання”, що відбулися 4 травня, - було проведено 4-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 2 млн. 500 тис. грн, в результаті чого DTEK Holdings Ltd запропонувала за 45% «Крименерго» найвищу ціну в 256 млн. 100 тис. грн., що на 10 млн. 100 тис. більше його початкової ціни - 246 млн. грн.

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких DTEK Holdings Ltd запропонувала за 45% «Крименерго» 246 млн. 100 тис. грн, а ”Луганське енергетичне об`єднання” - 246 млн. 50 тис. грн.

ПАТ «Крименерго» (Сімферополь) займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим. Статутний фонд компанії - 43 млн. 241,88 тис. грн, номінал акції - 0,25 грн.

12,49% акцій наприкінці 2010 року сконцентрувало ТОВ «ДТЕК» (Донецьк).

DTEK Holdings Limited (Кіпр) є керуючою компанією найбільшого українського енергохолдингу ДТЕК, що входить, у свою чергу, до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).