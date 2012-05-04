Прогноз погоди на суботу

Синоптики прогнозують 5 травня короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с у західних, північних, Харківській та більшості центральних областей; на решті території без опадів, повідомив гідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, в гірських районах та східних областях місцями 6-11°; вдень 24-29°, в західних областях, горах Криму та місцями на узбережжі морів 19-24°.

У Київській області та столиці мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. В області вночі 14-19°, вдень 24-29°. У столиці вночі 17-19°, вдень 26-28°.

У Криму без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень до 30°.