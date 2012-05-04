Моряки Росії і України пройдуть пліч-о-пліч 9 травня в Севастополі

Моряки Чорноморського флоту Росії і Військово-морських сил України пройдуть пліч-о-пліч в Севастополі 9 травня в 67-му річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення ЧФ РФ капітан 1 рангу В'ячеслав Трухачов.

Парад, в якому візьмуть участь близько 2 тисяч військовослужбовців Севастопольського гарнізону, прийматимуть командуючі ЧФ і ВМС контр-адмірал Олександр Федотенков і адмірал Віктор Максимов.

3 травня на площі Нахімова відбулася перша репетиція. Генеральна репетиція запланована на 7 травня.

Перед початком параду моряки Чорноморського флоту пронесуть копію прапора Перемоги, державний прапор Російської Федерації, прапор Зброєних сил Росії, а також копії штандартів 10-ти фронтів.

Ввечері 9 травня в центрі Севастополя відбудеться гала-концерт, в якому візьмуть участь творчі колективи міста і флоту.

Святкові заходи завершаться артилерійським салютом і фейєрверком.