Сапун-гору в Севастополі візьмуть штурмом
Програма свята
Військово-історичні клуби Україні зберуться 5 травня в Севастополі на реконструкцію "Штурм Сапун-гори", присвячену Дню Перемоги та звільненню міста-героя від німецько-фашистських загарбників, повідомили організатори заходу.
У реконструкції візьмуть участь 130-150 осіб - члени військово-історичних клубів Севастополя, Сімферополя, Ялти, Києва, Дніпродзержинська та інших міст країни.
Організатори планують задіяти у святі два літаки і реконструйований уніформістами танк часів Другої світової війни.
Реконструкція бою 7 травня 1944 відбудеться в рамках свята "Прапори Слави", який проходить в Севастополі в 14 разів.
Після реконструкції відбудеться показовий виступ українських морських піхотинців, всіх бажаючих нагодують кашею і напоять чаєм.
Також заплановані перегляд хронікально-документального фільму "Битва за Севастополь" та концерт "Пісні про Велику Вітчизняну війну".
Відвідування Діорами "Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 року" в день свята буде безкоштовним.
Організатор свята - Національний музей героїчної оборони і звільнення Севастополя.