Сапун-гору в Севастополі візьмуть штурмом

Військово-історичні клуби Україні зберуться 5 травня в Севастополі на реконструкцію "Штурм Сапун-гори", присвячену Дню Перемоги та звільненню міста-героя від німецько-фашистських загарбників, повідомили організатори заходу.

У реконструкції візьмуть участь 130-150 осіб - члени військово-історичних клубів Севастополя, Сімферополя, Ялти, Києва, Дніпродзержинська та інших міст країни.

Організатори планують задіяти у святі два літаки і реконструйований уніформістами танк часів Другої світової війни.

Реконструкція бою 7 травня 1944 відбудеться в рамках свята "Прапори Слави", який проходить в Севастополі в 14 разів.

Після реконструкції відбудеться показовий виступ українських морських піхотинців, всіх бажаючих нагодують кашею і напоять чаєм.

Також заплановані перегляд хронікально-документального фільму "Битва за Севастополь" та концерт "Пісні про Велику Вітчизняну війну".

Відвідування Діорами "Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 року" в день свята буде безкоштовним.

Організатор свята - Національний музей героїчної оборони і звільнення Севастополя.