900 міліціонерів охоронятимуть спокій кримчан 9 травня
15:30, 04 травня 2012Крым
1 0
Відбудуться 200 заходів
Майже 900 правоохоронців забезпечуватимуть громадський порядок в Криму 9 травня під час святкування 67-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, повідомила в п'ятницю прес-служба кримської міліції.
У 108 селах і містах республіки заплановано проведення 195 масових заходів, в яких візьмуть участь більше 15 тисяч осіб.
"На охорону громадського порядку притягуються 763 працівника міліції і 120 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України", - говориться в прес-релізі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter