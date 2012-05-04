900 міліціонерів охоронятимуть спокій кримчан 9 травня

Майже 900 правоохоронців забезпечуватимуть громадський порядок в Криму 9 травня під час святкування 67-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, повідомила в п'ятницю прес-служба кримської міліції.

У 108 селах і містах республіки заплановано проведення 195 масових заходів, в яких візьмуть участь більше 15 тисяч осіб.

"На охорону громадського порядку притягуються 763 працівника міліції і 120 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України", - говориться в прес-релізі.