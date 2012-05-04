Постраждалих від вибухів оздоровлять в "Артеці"

Підлітків, постраждалих від вибухів у Дніпропетровську, оздоровлять у міжнародному дитячому центрі "Артек" в Криму, повідомила прес-служба Кабінету міністрів України.

Внаслідок чотирьох вибухів 27 квітня постраждало 30 осіб.

"Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул поставив завдання оздоровити всіх підлітків, які постраждали внаслідок вибухів, в "Артеці", - йдеться в повідомленні.

Дорослі будуть оздоровлені за бюджетні кошти в санаторіях.