Постраждалих від вибухів оздоровлять в "Артеці"
15:47, 04 травня 2012Крым
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Повідомлення уряду
Підлітків, постраждалих від вибухів у Дніпропетровську, оздоровлять у міжнародному дитячому центрі "Артек" в Криму, повідомила прес-служба Кабінету міністрів України.
Внаслідок чотирьох вибухів 27 квітня постраждало 30 осіб.
"Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул поставив завдання оздоровити всіх підлітків, які постраждали внаслідок вибухів, в "Артеці", - йдеться в повідомленні.
Дорослі будуть оздоровлені за бюджетні кошти в санаторіях.
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