Квіти для жебраків влаштували "карнавал" у Криму (фото)

Виставка ірису бородатого «Карнавал ірисів» відкриється 5 травня в Нікітському ботанічному саду, який цього року святкує 200-річчя.

Представлено близько 200 сортів ірисів вітчизняної та зарубіжної селекції: карликові іриси - з квітконосом висотою до 40 см, середньорослі - вище 70 см.

«Є всі кольорові гами: від чисто білих до вугільно-чорних. У природі такого кольору немає, це близький до чорного з антрацитовим відтінком, - зазначила куратор колекції ірисів Ірина Улановська. - У народі ірис називають квіткою для жебраків, орхідея для жебраків. Він заслужив всенародну любов за красу і невибагливість».

Через стійку теплу погоду іриси в цьому році розквітли раніше на тиждень.

Експозиція розташована в новому місці і підібрана таким чином, щоб гості саду могли простежити всю історію розвитку селекції ірису бородатого і помилуватися кожним сортом окремо.

Крім того, на виставці можна познайомитися з сортами-новинками останніх років світової селекції, так званого «космічного» покоління. Вони мають борідку з оригінальним просторовим продовженням у вигляді рогу.

Після закінчення виставки буде обрано «Короля карнавалу ірисів».