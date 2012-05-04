Євпаторія піарить безкоштовні пляжі на квитанціях за кварплату

Євпаторія розмістить інформацію про розташування безкоштовних комунальних пляжів у місті на зворотному боці квитанцій з оплати за квартиру, з такою ініціативою виступив мер Андрій Даниленко.

«На жаль, не всі гості міста і навіть самі євпаторійці знають, де розташовані комунальні пляжі. Для їх реклами інформацію розмістять на звороті, які розносяться по всіх адресах працівниками Єдиного розрахункового центру ", - повідомила прес-служба мерії.

Зараз у місті діють 6 комунальних пляжів: два по Сімферопольському шосе на в'їзді в місто, два в центрі міста на набережній імені Горького, один - в кінці вулиці Полупанова, ще один - на березі озера Мойнаки.

У нинішньому сезоні відкриється ще один великий комунальний пляж, до якого можна потрапити по вулиці Дувановської.