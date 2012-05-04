Метеорологи прогнозують "нестійке" літо

Метеорологи прогнозують тепле літо в Україні, максимальна температура в окремі дні досягатиме 30-32 градуси, повідомила завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту МНС Вазіра Мартазінова на прес-конференції.



«Все літо буде нестійким», - сказала вона.

Мартазінова підкреслила, що влітку спостерігатимуться сильні «посушливі процеси», особливо в східній Україні в липні-серпні.

За її словами, максимальна температура досягатиме 32 градусів.