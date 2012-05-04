Останки 38 червоноармійців поховали в Керчі
17:28, 04 травня 2012Крым
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Відгомін війни
Останки 38 воїнів, загиблих в боях за Керч, з почестями поховали в селищі Завітне.
Останки 34 радянських солдатів були виявлені в різні часи. Частина - на Ак-Монає, частина - на Булганаке і в інших місцях боїв Кримського фронту.
4 солдатів перезаховали: з 1958 року вони покоїлися в братській могилі в Набережному. Море почало розмивати могилу, тому останки воїнів вирішили перенести в Завітне.
Присутні поклали квіти.
За матеріалами сайту "Керч - моє місто"
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