Останки 38 червоноармійців поховали в Керчі

17:28, 04 травня 2012
Крым
0 0

Відгомін війни

Останки 38 воїнів, загиблих в боях за Керч, з почестями поховали в селищі Завітне. 

Останки 34 радянських солдатів були виявлені в різні часи. Частина - на Ак-Монає, частина - на Булганаке і в інших місцях боїв Кримського фронту. 

4 солдатів перезаховали: з 1958 року вони покоїлися в братській могилі в Набережному. Море почало розмивати могилу, тому останки воїнів вирішили перенести в Завітне. 

Присутні поклали квіти. 

За матеріалами сайту "Керч - моє місто"

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter