Останки 38 червоноармійців поховали в Керчі

Останки 38 воїнів, загиблих в боях за Керч, з почестями поховали в селищі Завітне.

Останки 34 радянських солдатів були виявлені в різні часи. Частина - на Ак-Монає, частина - на Булганаке і в інших місцях боїв Кримського фронту.

4 солдатів перезаховали: з 1958 року вони покоїлися в братській могилі в Набережному. Море почало розмивати могилу, тому останки воїнів вирішили перенести в Завітне.

Присутні поклали квіти.

За матеріалами сайту "Керч - моє місто"