Вертоліт вісімнадцять разів скидав воду на палаючий заповідник
08:00, 07 травня 2012Крым
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1,5 гектара поблизу Ялти тю-тю
Співробітники МНС в неделю вдень локалізували пожежу в Ялтинському гірничо-лісовому природному заповіднику, повідомила прес-служба відомства.
1,5 гектару лісу горіло в заповіднику неподалік селища Нікіта.
Інформація про пожежу надійшла о 11:25.
З полум'ям боролися понад 140 пожежників і лісничих, задіявши 19 одиниць техніки.
Вертоліт Мі-8 вісімнадцять разів скидав воду.
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