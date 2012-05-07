Вертоліт вісімнадцять разів скидав воду на палаючий заповідник

1,5 гектара поблизу Ялти тю-тю

Співробітники МНС в неделю вдень локалізували пожежу в Ялтинському гірничо-лісовому природному заповіднику, повідомила прес-служба відомства. 1,5 гектару лісу горіло в заповіднику неподалік селища Нікіта. Інформація про пожежу надійшла о 11:25. З полум'ям боролися понад 140 пожежників і лісничих, задіявши 19 одиниць техніки. Вертоліт Мі-8 вісімнадцять разів скидав воду.

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