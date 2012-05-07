"Шахтар" отримав Кубок України

Донецький ФК "Шахтар" став володарем Кубка України сезону 2011/12 років.

Знадобився екстра-тайм, щоб зафіксувати перевагу однієї з донецьких команд, які зустрілися у фіналі. Основний час матчу між клубами "Металург" і "Шахтар" завершився при рівному рахунку.

Вирішальною стала 104-а хвилина гри, коли Кучер першим встиг на добивання м'яча, відбитого воротарем "Металурга".

"Металург" - "Шахтар" 1:2 (Морозюк 69 - Тейшейра 23, Кучер 104).