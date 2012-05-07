"Шахтар" отримав Кубок України
08:27, 07 травня 2012Крым
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Знадобився екстра-тайм
Донецький ФК "Шахтар" став володарем Кубка України сезону 2011/12 років.
Знадобився екстра-тайм, щоб зафіксувати перевагу однієї з донецьких команд, які зустрілися у фіналі. Основний час матчу між клубами "Металург" і "Шахтар" завершився при рівному рахунку.
Вирішальною стала 104-а хвилина гри, коли Кучер першим встиг на добивання м'яча, відбитого воротарем "Металурга".
"Металург" - "Шахтар" 1:2 (Морозюк 69 - Тейшейра 23, Кучер 104).
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