Тигрюля народила

Біла тигриця на кличку Тигрюля, яку лідер партії ”Батьківщина” Юлія Тимошенко передала приватному ялтинському зоопарку ”Казка” майже три роки тому, народила четверо дитинчат, одне з них - альбінос, повідомив журналістам директор звіринцю Олег Зубков.

Тигрюля завагітніла від білого бенгальського тигра на кличку Патріс. Його зоопарк привіз у 2011 році з Франції. ”Наречений” і ”наречена” спочатку не ладнали між собою і навіть билися, але, врешті-решт, їх вдалося звести.

”Тигренята - три хлопчики й одна дівчинка - почуваються добре. Їхня вага від 950 до 1300 грамів. Один тигр народився абсолютно білий, троє - з чорними смужками”, - сказав Зубков.

Підприємець Зубков створив ”Казку” в 1995 році. Це перший приватний зоопарк у СНД. Там утримується понад тисяча звірів і птахів, багато з них - рідкісних видів.

Тимошенко подарували бенгальську тигрицю-альбіноса в серпні 2009 року організатори фестивалю ”Чорноморські ігри” в Скадовську.