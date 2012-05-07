П'яний севастополець влаштував ДТП в Ялті

У Ялті 45-річний житель Севастополя, керуючи автомобілем «Жигулі» в стані алкогольного сп'яніння, вилетів на зустрічну смугу і врізався в кросовер TOYOTA, повідомляє прес-служба ДАІ Криму.

Аварія сталася на вулиці Кірова.

В результаті ДТП обидва водії отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку. Крім того струс головного мозку отримав пасажир TOYOTA - 8-річний хлопчик, житель Ялти.