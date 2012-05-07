Автоперевізник не доплатив до бюджету 2,5 млн грн податків

Прокуратура Сімферополя порушила кримінальну справу проти одного з найбільших автоперевізників Криму, назва якого не повідомляється, за фактом ухилення від сплати податків. До бюджету не надійшло 2,5 млн грн, повідомляє прес-служба Прокуратури республіки.

«Посадові особи акціонерної компанії вносили недостовірні дані в податкові декларації, незаконно збільшуючи податковий кредит підприємства. У результаті фальсифікацій до бюджету не надійшли кошти у розмірі 2,5 млн грн», - повідомили у прес-службі.