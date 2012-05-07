Розклад електричок по Криму доступний в інтернеті

Найближчим часом розклад руху приміських електропоїздів по всіх станціях і зупинках на території Криму можна буде дізнатися в інтернеті на сайті Придніпровської залізниці, повідомили в Республіканському комітеті з транспорту і зв'язку Криму.

«Онлайн сторінка поліпшить інформування населення про послуги з пасажирських перевезень у приміському сполученні, зменшить навантаження на інформаційно-довідкові служби вокзалів і станцій, підвищить якість обслуговування пасажирів, розширить можливості численних користувачів мережі інтернет», - повідомили в комітеті.

Крім розкладу на кримському напрямку, користувачам буде доступний розклад по всіх станціях і зупинках на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

В даний час інтернет-сторінка працює в тестовому режимі.

Сайт передбачається зробити на трьох мовах - українською, російською та англійською.

