У День Перемоги в Сімферополі запалять свічки

9 травня на честь Дня Перемоги в Сімферополі проведуть акцію «Запали свічку в пам'ять про загиблих». З палаючих свічок учасники викладуть слова «Пам'ятаємо, віримо, шануємо...», повідомили в прес-службі Республіканського комітету з охорони культурної спадщини Криму.

«Головна мета акції - привернути сучасну молодь, відродити їх почуття особистої та соціальної відповідальності», - відзначили в прес-службі.

В рамках акції також буде оголошена хвилина мовчання за загиблими в роки Великої Вітчизняної війни

Акція пройде у всіх великих містах України та Росії, в Сімферополі вона відбудеться о 20 годині біля пам'ятника танка Т-34.