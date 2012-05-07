У Криму вшановували ветеранів

Урочистий прийом Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, ветеранів, нагороджених 4-ма медалями «За відвагу», активістів ветеранського руху організували в Раді міністрів Криму напередодні 9 травня, повідомила прес-служба уряду республіки.

«Ми схиляємо перед вами голови за ваш великий подвиг. Країна повинна цінувати кожну вашу нагороду, кожну зірку на ваших грудях, тому що - це нелегка праця, це сльози, піт і кров», - звернувся глава кримського уряду Анатолій Могильов до ветеранів.

Крім того, Могильов відвідав Республіканський клінічний госпіталь інвалідів і ветеранів війни і від уряду Криму подарував медустанові кардіограф, мікроскоп, інгалятори і холодильник.

Цього року за гроші з бюджету Криму придбали 330 путівок у кримські оздоровниці для ветеранів війни, праці, військової служби, інвалідів та інших пільгових категорій громадян.

Фото прес-служби Радміну