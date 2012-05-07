У Сімферополі влаштують парад колясок і колясочок
14:05, 07 травня 2012Крым
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Учасники від 1,5 до 3 років
Великий парад колясок і міні-парад іграшкових колясочок проведуть в Сімферополі 13 травня на честь Дня матері та напередодні Дня сім'ї, повідомили ініціатори акції - організації «Мамочки Сімферополя».
У великому параді можуть брати участь дитячі коляски з дітьми до 3-х років,
в міні-параді - дітки від 1,5 років з іграшковими ляльковими колясками.
Головний атрибут параду - прикрашені коляски.
Свято проходитиме в Дитячому парку столиці Криму.
Для участі у парадах вже зареєстровано близько 40 осіб.
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