Лідер КПУ вважає КПУ(о) «партією-паразитом»

Сімферополь. 14 вересня. УНІАН. Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає Комуністичну партію України (об`єднану) «партією-паразитом», яка бере участь у дострокових виборах до Верховної Ради з однією метою – відібрати голоси у комуністів. Про це П.СИМОНЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, КПУ(о) – це бренд, сформований Віктором ПІНЧУКОМ у 2002 році, «коли він, як зять Президента (тодішнього Президента Леоніда КУЧМИ) організував ще й антикомуністичну кампанію для того, щоб у комуністів забрати голоси, які ми маємо». «Тому й було створено цю структуру (КПУ(о) – УНІАН). Її (діяльності) немає, вона постійно перебуває в стані, покритим пилом, і як тільки починається виборча кампанія – її витягують й заносять до Центральної виборчої комісії для реєстрації й потім, природно, для включення в бюлетень », - заявив П.СИМОНЕНКО.

За його словами, «по всій Україні» в КПУ(о) «структур немає, ніяких людей (членів партії - УНІАН) абсолютно немає». Так, зазначив П.СИМОНЕНКО, посилаючись на дані кримського Мін’юсту, в Криму КПУ(о) припинила свою статутну діяльність із березня 2006 року. «Її (КПУ(о) – УНІАН) немає в Криму, немає в Україні, - підкреслив лідер КПУ. - Її оплачував і фінансував – тоді ПІНЧУК, сьогодні її фінансує БЮТ. Це технологія - через партію-паразита відбирати голоси у нас, у комуністів».