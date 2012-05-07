За 14 мільйонів гривен хабара митники Феодосії потрапили до в’язниці

За незаконне митне оформлення товарів феодосійський міський суд засудив групу місцевих митників. Вина колишнього начальника, трьох інспекторів митного посту «Феодосія», заступника начальника відділення по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил Кримської регіональної митниці повністю доказана, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Митникам інкриміновано вчинення півтора десятка оформлень товарів за завищеною вартістю і неіснуючих вантажів, чим завдано збитків державі у вигляді ненадходження до бюджету податкових платежів на суму понад 250 млн грн.

Судом підтверджено, що за можливість формування таким чином фіктивного податкового кредиту для підприємств митники отримали хабарів на загальну суму 14 млн грн.

За ці злочини суд призначив покарання у вигляді від 4 до 7 років позбавлення волі.

До всіх колишніх працівників митниці застосовано додаткове покарання у вигляді позбавлення відповідних звань і права протягом трьох років обіймати посади в правоохоронних органах.

Нагадаємо, кримінальну справу порушено Генеральною прокуратурою України в 2004 році, коли правоохоронцями виявлено фіктивний експорт цукру-сирцю в загальній кількості 90 тис.тонн.