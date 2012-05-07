У квітні в Україні зафіксована нульова інфляція

В Україні в квітні 2012 року порівняно з березнем 2012 року ціни не змінилися, інфляція становила 0%, проти квітня 2011 року інфляція становила 0,6%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, інфляція в січні-квітні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 2,3%, з початку 2012 р. – 0,7%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні 2012 року порівняно з лютим 2012 року становила 0,3%, в січні-березні 2012 року (порівняно з груднем 2011 року) – 0,7%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні на 2012 рік з 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозує інфляцію у 2013 році на рівні 5,9%.