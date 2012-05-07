200 людей евакуювали в Сімферополі через підозрілу сумку

Співробітники міліції евакуювали понад 200 людей у Сімферополі через виявлення підозрілої сумки біля урни для сміття, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

”На вулиці Кечкеметській біля універмагу ”Крим” пильні громадяни виявили підозрілу сумку. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічної лабораторії, керівництво кримського Главку міліції, а також працівники МНС і швидка допомога. Було евакуйовано понад 200 людей, територія охоронялася співробітниками міліції”, - йдеться в прес-релізі.

Вибухотехніки за допомогою заряду водяної гармати розкрили сумку й дослідили її вміст: всередині були одяг і документи.