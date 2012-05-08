Екс-спікер залишився без мандата

Виборча комісія Криму у понеділок призначила на 1 липня проміжні вибори депутата Верховної Ради Криму в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі №39 (Ленінський район) у зв'язку з набуттям чинності обвинувального вироку Коммунарського районного суду Запоріжжя у справі проти кримського депутата Анатолія Гриценка (Партія регіонів), повідомив прес-центр парламенту республіки.

"Висунення кандидатів в депутати проходитиме з 1 по 4 червня, надання необхідних для реєстрації документів - з 2 по 6 червня. За попередніми підрахунками, витрати Ленінської районної та дільничних виборчих комісій на підготовку і проведення проміжних виборів становитимуть 450 тыс грн", - йдеться у прес-релізі.

Гриценко, затриманий в січні 2011 року за підозрою у відчуженні землі під час перебування на посаді голови Ленінської райдержадміністрації Криму (2001-2005 рр.), вийшов з-під варти 20 березня 2012 року. Суд в Запоріжжі визнав його винним в перевищенні службових повноважень у ході розпорядження землями радгоспу "Азовський" і призначив покарання у вигляді двох років в'язниці, від якого звільнив з випробувальним терміном на два роки. Гриценко обіймав посаду спікера Верховної Ради Криму двічі: у 1996-1998 і 2006-2010 роках.