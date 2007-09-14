У Криму - етнографічний фестиваль «Караї збирають друзів»

Сімферополь. 14 вересня. УНІАН. У Сімферополі (Крим) сьогодні відкрився перший міжнародний етнографічний фестиваль «Караї збирають друзів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Криму, «не зважаючи на нечисленність - нині залишилося 800 караїмів на Кримському півострові й 1200 за його межами, представники етносу зробили чималий внесок у його господарський і культурний розвиток».

Фестиваль «Караї збирають друзів» проходитиме в Сімферополі, Євпаторії та Бахчисараї до 17 вересня. В програмі фестивалю - науково-практичні конференції «Святині й проблеми збереження етнокультури кримських караїмів» і «Культура кримських караїмів, її роль у культурі народів Криму», виставки художніх робіт за національними мотивами й бісероплетіння. Крім того, відбудеться польовий семінар «Результати обстеження найстародавнішого в Європі тюркського кладовища-святилища кримських караїмів Балта Тіймез», семінар «Духовний і культурний центр кримських караїмів – Євпаторійський комплекс кенас», а також виставки дитячого малюнка та «Релігія кримських караїмів», фотовиставка «Я – карай», відвідання ”родового гнізда народу” й святині кримських караїмів Джуфт-Калє.

Як зазначають у Радміні, сьогодні залишаються актуальними питання збереження етносу, культури та мови караїмів, відродження й повернення як духовних, так і культурних цінностей. Серед позитивних прикладів – відновлення Великої та Малої кенас у Євпаторії, на ремонтно-відновлювальні роботи в яких Кабінет Міністрів України виділив понад 2 млн. грн.

За сприяння й фінансової підтримки уряду й парламенту автономії, Республіканського комітету в справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян було підтримано ініціативи громадських організацій караїмів, спрямовані на збереження етнокультурної самобутності. Створено етнографічну композицію в музеї, видається науково-популярна література про історію й традиції народу, проводяться різні культурні заходи, серед яких, – молодіжний караїмський табір.