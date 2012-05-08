В 4-х недобудовах Криму квартири за пільговою іпотекою

50-квартирний житловий будинок у Сімферополі, а також 45-ти, 60-ти і 54-х квартирні житлові будинки в Євпаторії включені в попередній перелік будинків для участі в програмі пільгового іпотечного кредитування, повідомляє прес-служба уряду республіки.

Попередній перелік об'єктів підготував реском з будівництва та архітектури.

«Рескомітет веде активну роботу із забудовниками по залученню до участі в програмі, тому перелік об'єктів незавершеного житлового будівництва на території Криму буде доповнюватися», - відзначили в прес-службі.

В рамках програми держава буде частково відшкодовувати громадянам вартість житла - 13% при максимальній ставці на момент видачі кредиту не більше 16% річних.

З Держбюджету України в поточному році на ці цілі виділено 1 млрд грн.

