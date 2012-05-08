Відвідування кримських лісів обмежать через небезпеку пожеж

Обмежити відвідування гірсько-лісової місцевості Криму доручив голова уряду регіону Анатолій Могильов кримським управлінням МНС та МВС - це пов’язано з надзвичайно високою пожежною небезпекою - 5 класу, яку ввели на півострові з кінця квітня, повідомляє, прес-служба рятівного відомства.

За статистикою 90% пожеж в лісових масивах відбуваються з вини людини, через необережне поводження з вогнем. Так, остання велика пожежа на території Кримського природного заповідника, що знищила 1,5 гектари лісової підстилки, сталася в результаті недбалого поводження з вогнем.

Голова уряду вказав на необхідність розслідування причин виникнення пожеж і покарання винних.