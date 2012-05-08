У Криму зберуть донорів міжнародної техдопомоги

30-31 травня в Сімферополі Міністерство економічного розвитку і торгівлі Криму за підтримки Представництва Програми розвитку ООН планують провести Форум донорів міжнародної технічної допомоги, повідомляє прес-служба уряду республіки.

«Форум проводиться з метою створення платформи для діалогу представників донорської спільноти, органів державної влади та громадськості з питань реалізації проектів і програм на території автономії», - повідомили в прес-службі.

Заплановані пленарне засідання, тематичні секції, біржа контактів, а також виїзди в регіони для ознайомлення з об'єктами, які вимагають донорської підтримки.

Крім того, в ході форуму планується підписати угоди про співпрацю з міжнародними організаціями, проектами і програмами.