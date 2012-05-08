В Криму можна політати наче Супермен

Нову розвагу - політ з реактивним рюкзаком над водою - пропонують спробувати курортникам на пляжі в Алушті. Двоє місцевих підприємців привезли диво-рюкзак з Німеччини. Ціна незвичного пристрою дорівнює вартості двох автомобілів.

До початку сезону політати над морем можна за 100 євро, під час сезону - за 600 євро. Обмеження у вазі для бажаючих покататися від 40 до 150 кілограмів. Перед польотом необхідна годин для навчання.

«Ми підіймалися на максимальну висоту, відключали мотор, падали – і людина крім додаткового адреналіну нічого не отримувала», - запевнив власник летючого рюкзака Євген В'югін.

За матеріалами ТСН