Працівник колонії передав арештанту наркотики та телефон

Почато слідство

Прокуратура Керчі порушила кримінальну справу стосовно начальника підрозділа місцевої виправної колонії, який передав арештанту наркотики та мобільний телефон, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму. Дії працівника колонії кваліфіковані за частиною 3 статті 364 Кримінального кодексу України "зловживання службовим становищем" та частиною 2 статті 307 "збут наркотиків". Проводиться слідство.



Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter