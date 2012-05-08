Працівник колонії передав арештанту наркотики та телефон
11:40, 08 травня 2012Крым
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Почато слідство
Прокуратура Керчі порушила кримінальну справу стосовно начальника підрозділа місцевої виправної колонії, який передав арештанту наркотики та мобільний телефон, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.
Дії працівника колонії кваліфіковані за частиною 3 статті 364 Кримінального кодексу України "зловживання службовим становищем" та частиною 2 статті 307 "збут наркотиків".
Проводиться слідство.
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