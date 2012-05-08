20 мільйонів - до 200-річчя ботсаду

Кабінет міністрів України прийняв рішення про передачу Національній академії аграрних наук 20 мільйонів гривень з державного бюджету на виконання робіт капітального характеру та придбання обладнання для Нікітського ботанічного саду з нагоди його 200-річчя, повідомила прес-служба уряду.

"Зокрема, йдеться про реконструкцію лабораторних корпусів та оранжерей, ремонт інженерних дорожньо-стежкових систем, придбання необхідного обладнання. Це дозволить покращити умови ведення наукової роботи, сприятиме збереженню унікального рослинного генофонду та дасть змогу гідно відзначити 200-річчя заснування ботанічного саду", - йдеться в прес-релізі.

Нікітський ботанічний сад заснований у 1812 році, він є однією з найстаріших науково-дослідних установ України.