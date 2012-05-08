Двоє кримських школярів отруїлися алкоголем

Двоє школярів - дівчинка 13 років і хлопчик 12 років - отруїлися спиртними напоями, святкуючи день народження, і потрапили в лікарню міста Саки з діагнозом "інтоксикація алкоголем", повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Компанія з шести школярів святкувала на пляжі 13-річчя дівчини. На 300 гривень, які мама дала їй на похід з друзями в піцерію, школярі купили 8 банок енергетичного напою і два літри вина.

«Незабаром двоє підлітків втратили свідомість. Інші діти розгубилися, не знаючи, що робити. На щастя, в цей час повз проходив чоловік, він побачив, що відбувається і відразу ж викликав "швидку допомогу" », - повідомили в прес-службі.

На батьків п'яних дітей склали адмінпротоколи.