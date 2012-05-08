Митрополит Лазар отримав високу церковну нагороду

Предстоятель Української православної церкви Володимир нагородив митрополита Кримського і Симферопольського Лазаря правом носіння другої панагії, повідомляє сайт УПЦ.

Панагія - нагрудна ікона у вигляді медальйона із зображенням богоматері. Правом носіння другої панагії володіють патріарх Московський і всієї Русі і блаженніший митрополит Київський і всієї України.

Нагорода вручена з нагоди 20-річчя предстоятельського служіння блаженнішого митрополита Володимира Українській православній церкві.

Митрополит Лазар (Ростислав Пилипович Швець, 1939 року народження) в 1992 році призначений архієпископом Сімферопольським і Кримським, у 2000 році возведений у сан митрополита.