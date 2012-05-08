Антикварний годинник вилучили у росіянки в Криму
13:23, 08 травня 2012Крым
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Долу вирішить суд
Співробітники кримської митниці вилучили антикварний годинник у громадянки Росії, яка слідувала авіарейсом «Сімферополь-Москва» та, обравши спрощений режим проходження митного контролю, не повідомила про цінний предмет, повідомила прес-служба відомства.
Кишеньковий годинник з жовтого металу з надписом «П. Климовъ Казань» може представляти історичну та культурну цінність. Він лежав у косметичці жінки.
Вага годинника становить 21,9 грама.
Митники склали протокол про порушення.
Долю затриманого предмету після культурологічної експертизи вирішить суд.
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