Антикварний годинник вилучили у росіянки в Криму

Співробітники кримської митниці вилучили антикварний годинник у громадянки Росії, яка слідувала авіарейсом «Сімферополь-Москва» та, обравши спрощений режим проходження митного контролю, не повідомила про цінний предмет, повідомила прес-служба відомства.

Кишеньковий годинник з жовтого металу з надписом «П. Климовъ Казань» може представляти історичну та культурну цінність. Він лежав у косметичці жінки.

Вага годинника становить 21,9 грама.

Митники склали протокол про порушення.

Долю затриманого предмету після культурологічної експертизи вирішить суд.