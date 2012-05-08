Україна відклала євросаміт в Ялті

Україна переносить саміт країн Центральної Європи, який планувався наприкінці цього тижня в Ялті, бо низка глав європейських держав не зможуть взяти в ньому участь, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр Дикусаров у вівторок на брифінгу у Києві.

«У зв’язку з тим, що низка глав європейських держав з різних причин не зможуть взяти участь у 18-му саміті країн Центральної Європи, Україна вважає за доцільне перенести саміт», - сказав він.

За словами Дикусарова, захід відбудеться у більш пізні терміни, які будуть визначені дипломатичними каналами.

П’ятеро президентів європейських країн - Румунії, Албанії, Хорватії, Чехії та Чорногорії - прямо заявили про відмову від участі в саміті через справу екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Президент Німеччини не заявляв цього прямо, але саме ця причина відмови випливала з коментарів МЗС Німеччини.

Крім того, Президенти Болгарії, Латвії, Естонії, Італії, Австрії і Словенії відмовилися прибути на саміт, офіційно пославшись на інші причини; при цьому в деяких випадках усе ж була висловлена стурбованість справою Тимошенко.

Підтвердили свою участь у саміті Президенти Литви, Польщі, Словаччини і Молдови.