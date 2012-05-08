Держгірпромнагляд зупинив три "канатки" на півдні Криму

Територіальне управління Державної служби гірського нагляду та промислової безпеки в Криму зупинило роботу і опломбували щитові трьох канатних доріг на території санаторіїв на півдні півострова, повідомила прес-служба відомства.

Під "роздачу" потрапили "Ясна поляна", "Парк-готель" Марат" і "Респект Хол". Їх керівникам видали розпорядження про заборону експлуатації" канаток", встановлених для доставки відпочиваючих на пляжі.

У туроб'єктів немає дозволу Держгірпромнагляду на експлуатацію обладнання, а також навченого персоналу, стверджує відомство.

Крім того, санаторії не усунули порушення, які експерти виявили раніше - під час технічного огляду канатних доріг.