Алею героїв Криму хочуть створити в Сімферополі

Алею героїв Криму планують створити в парку імені Гагаріна в Сімферополі. Вона може з'явитися навпроти монументів Алеї героїв Сімферополя біля Вічного вогню, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Міністерству соціальної політики та Організації ветеранів Криму доручили сформувати списки героїв-кримчан, імена яких будуть викарбувані на монументах алеї.

"За даними фахівців, в Криму близько 160-ти осіб були удостоєні вищих нагород часів Великої Вітчизняної війни", - йдеться в прес-релізі.

