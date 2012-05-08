Могильов вимагає не задирати ціни на путівки в дитячі санаторії
13:56, 08 травня 2012Крым
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Прем'єр роздав вказівки
Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов доручив перевірити обґрунтованість вартості путівок у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку цього літа. Він вважає, що ціна не повинна перевищувати рівень минулого року, повідомила прес-служба кримського уряду.
«Ми не повинні допустити підвищення цін на путівки, передумов для їх зростання немає. Їх вартість повинна залишатися як мінімум на рівні минулого року, щоб батьки не переплачували», - сказав глава Радміну.
Могильов доручив Міністерству освіти і науки Криму провести аналіз вартості послуг.
«Необхідно звести до мінімуму всі необґрунтовані завищення цін», - сказав кримський прем'єр.
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