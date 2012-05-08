Могильов вимагає не задирати ціни на путівки в дитячі санаторії

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов доручив перевірити обґрунтованість вартості путівок у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку цього літа. Він вважає, що ціна не повинна перевищувати рівень минулого року, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Ми не повинні допустити підвищення цін на путівки, передумов для їх зростання немає. Їх вартість повинна залишатися як мінімум на рівні минулого року, щоб батьки не переплачували», - сказав глава Радміну.

Могильов доручив Міністерству освіти і науки Криму провести аналіз вартості послуг.

«Необхідно звести до мінімуму всі необґрунтовані завищення цін», - сказав кримський прем'єр.