Погода в Україні на 9 травня

9 травня по Україні очікується хмарна погода, йтимуть короткочасні дощі, температура вдень - 19-30°, повідомив гідрометцентр.

Вдень у східних, західних, більшості північних областей та в Криму без опадів. Вітер східний, у західній половині північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 10-15°, у південній частині - подекуди 16-18°, у західних областях - 4-9° тепла; вдень - 25-30°, у північних, західних областях та в Криму - 19-24°.

У Києві вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура вночі - 11-13°, вдень - 20-22°.