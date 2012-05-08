Інваліди війни отримали 33 автомобіля в Криму

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов у вівторок вручив ключі від автомобілів 33 інвалідам, які брали участь у Великій Вітчизняній війні та у війні з Японією 1941-1945 років, повідомила прес-служба кримського уряду.

"На жаль, ветеранів з кожним роком стає все менше, тому ми повинні максимально піклуватися про кожного з них", - сказав кримський прем'єр.

Машини марки "Деу" купили на гроші з бюджету республіки. На автомобілі витратили 2,1 мільйона гривень.

Могильов привітав ветеранів з наступаючим Днем Перемоги і подякував їм за мужність. "Напевно, немає більш святого свята, ніж День Перемоги. Низький вам уклін від нашого покоління за ваш великий подвиг. Низький уклін і тим, хто кував Перемогу в тилу", - сказав кримський прем'єр.

У 2011 році Крим також купив для ветеранів 33 автомобіля.