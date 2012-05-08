Покарання наздогнало вбивцю через 17 років

Центральний районний суд Сімферополя засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна чоловіка, який у 1995 році вчинив напад на сім’ю городян, у ході якого вбив батька сімейства, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

Злодій мав за мету заволодіти коштами сімферопольців.

"Прокуратурою повністю доведено вину зловмисника в інкримінованому злочині. Таким чином, через 17 років після скоєння вбивства покарання наздогнало злочинця", - йдеться в прес-релізі.

Чоловік намагався переховуватися за межами України.