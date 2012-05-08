Чи потрібні українцям військові паради (опитування)

Дві третини українців вважають, що 9 травня необхідно проводити військовий парад, свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

За проведення параду цього дня висловилося 70,1% респондентів. При цьому 48,8% опитаних вважають, що точно варто проводити парад, і 21,3% – швидше варто проводити.

11,4% українців відповіли «точно ні» і 8,6% – «швидше ні».

9,9% респондентам важко відповісти на це питання.

Інститут Горшеніна провів телефонне опитування «Значення 9 травня для українців» з 5 по 7 травня. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів старше 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.