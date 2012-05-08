Депутат попався на хабарі

Порушено справу

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом одержання 2,5 тисяч гривень хабара директором філії Кримського природного заповідника, повідомила прес-служба наглядового відомства. Директора, який є депутатом Роздольненської районної ради, затримано при передачі коштів за можливість видобувати морську траву на території об’єкту природно-заповідного фонду. Дії депутата кваліфіковано за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

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