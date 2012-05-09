Карту Криму виклали з лампадок до 67-річчя Перемоги (фото)

Карту Криму виклали з лампадок у Сімферополі ввечері 8 травня учасники акції "Єдина дорога Перемоги". Вогонь привезли автоколонами з кримських міст-героїв Керч і Севастополь.

Карту, символізуючу дорогу Перемоги, "створили" з 750 лампадок в парку імені Гагаріна. Акція проводиться за ініціативою кримської організації Партії регіонів.

"Кожен засвічений вогник - символ нашої пам'яті про подвиги і трагічні події, якими наповнена історія Криму. Зараз знаходиться багато політиків, які намагаються перекрутити сторінки історії. Цього допустити не можна... Ми пам'ятаємо, що 8 травня в 1942 році почався наступ німецько-фашистських загарбників в Керчі, ми пам'ятаємо, що ці події привели до загибелі тисяч воїнів і мирних громадян», - сказав голова Ради міністрів Криму і лідер кримської організації Партії регіонів Анатолій Могильов.

«Єдину дорогу Перемоги» планують проводити щорік, повідомила прес-служба кримської ПР.

Фото прес-служби кримської ПР