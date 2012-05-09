Сімферополь відзначив День Перемоги (фото)

У Сімферополі пройшли урочистості, присвячені 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Святкування розпочалося з концерту і мітингу на площі перед Кримському парламентом. У сквері Перемоги жителі міста поклали квіти до меморіалу «Танк Т-34».

Після цього пройшла хода по вулицях міста до Вічного вогню у парку Гагаріна. Біля Могили Невідомого солдата пам`ять полеглих в роки війни вшанували хвилиною мовчання. До Вічного вогню поклали квіти. У парку працювала польова кухня для ветеранів.

«Наше покоління і всі подальші в неоплатному боргу перед героями, які ціною свого життя, сліз і крові кували цю Перемогу, врятували світ від коричневої чуми. Ми схиляємо перед ними голови і наш обов’язок - завжди пам`ятати і піклуватися про них», - сказав кримський прем`єр Анатолій Могильов.

Напередодні Дня Перемоги у місті-герої Керчі за традицією пройшла масова хода з факелами. Кілька тисяч городян увечері 8 травня піднялися на гору Мітрідат, там пройшло театралізоване дійство про війну. Свято завершилося феєрверком.

Усього у Криму, за інформацією міліції, під час святкування 67-ї річниці Перемоги заплановано 195 масових заходів у містах і селах регіону.

Фото прес-служби Радміну